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أول تعليق من ميسي بعد اكتساح ليفربول بثلاثية

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:06 م
أول تعليق من ميسي بعد اكتساح ليفربول بثلاثية
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، أنه كان من الأفضل تسجيل هدف أخر، وأن فريقه قدم نتيجة جيدة للغاية على ليفربول (3-0)، ولكن لحد الان لم يتم تحديد أي شيء.

وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة: "نحن سعداء بالمباراة التي قدمناها لقد لعبنا مباراة رائعة".

وأضاف: "نتيجة 3-0 هي نتيجة جيدة للغاية لكن لم يتم تحديد شيئ".

وواصل: "سنذهب إلى ميدان تاريخي وسيتطلب الكثير منا لكننا راضون للغاية".

وتابع: "هدف ركلة الحرة ؟ كان مذهل لقد بحثت عن الخطاأ وكنت محظوظاً بالتسجيل".

واستطرد: "في الشوط الأول كنا متفوقين لكنهم ضغطوا أكثر, في الشوط الثاني عرفنا أنهم كانوا يبحثون عن هدف لكننا نجحنا في تسجيل هدفين".
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