أول تعليق من ميسي بعد اكتساح ليفربول بثلاثية

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، أنه كان من الأفضل تسجيل هدف أخر، وأن فريقه قدم نتيجة جيدة للغاية على ليفربول (3-0)، ولكن لحد الان لم يتم تحديد أي شيء.





وقال ميسي في تصريحات صحفية بعد انتهاء المباراة: "نحن سعداء بالمباراة التي قدمناها لقد لعبنا مباراة رائعة".





وأضاف: "نتيجة 3-0 هي نتيجة جيدة للغاية لكن لم يتم تحديد شيئ".





وواصل: "سنذهب إلى ميدان تاريخي وسيتطلب الكثير منا لكننا راضون للغاية".





وتابع: "هدف ركلة الحرة ؟ كان مذهل لقد بحثت عن الخطاأ وكنت محظوظاً بالتسجيل".



