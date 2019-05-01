ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد الثنائية.. ميسي يرفع حصيلة أهدافه ضد الأندية الإنجليزية

الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:08 م
بعد الثنائية.. ميسي يرفع حصيلة أهدافه ضد الأندية الإنجليزية
طباعة
Advertisements
أحمد عصام
 
Advertisements

نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعزز ليونيل ميسي أهدافه في شباك الأندية الإنجليزية بعد تسجيله لثنائية في مباراة اليوم، حيث أحرز 26 هدف ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، وذلك أكثر من أي لاعب آخر.

ويسعى فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال مباراة الإياب بفارق 4 أهداف، من أجل التأهل إلى الدور النهائي من البطولة الأوروبية.

Advertisements
Advertisements
المزيد عن: ميسي ليفربول برشلونة اندية انجليزية أهداف ميسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
إنبي
x
19:00
بتروجيت
الدوري الأوروبي 2018/2019
آرسنال - إنجلترا
x
21:00
فالنسيا - أسبانيا
آينتراخت فرانكفورت - ألمانيا
x
21:00
تشيلسي - إنجلترا
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
x
19:30
الاتحاد