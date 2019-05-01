بعد الثنائية.. ميسي يرفع حصيلة أهدافه ضد الأندية الإنجليزية





نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وعزز ليونيل ميسي أهدافه في شباك الأندية الإنجليزية بعد تسجيله لثنائية في مباراة اليوم، حيث أحرز 26 هدف ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، وذلك أكثر من أي لاعب آخر.





ويسعى فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال مباراة الإياب بفارق 4 أهداف، من أجل التأهل إلى الدور النهائي من البطولة الأوروبية.



