بعد الثنائية.. ميسي يرفع حصيلة أهدافه ضد الأندية الإنجليزية
الأربعاء 01/مايو/2019 - 11:08 م
أحمد عصام
Advertisements
Advertisements
نجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز ضد فريق ليفربول الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وعزز ليونيل ميسي أهدافه في شباك الأندية الإنجليزية بعد تسجيله لثنائية في مباراة اليوم، حيث أحرز 26 هدف ضد الأندية الإنجليزية في دوري الأبطال، وذلك أكثر من أي لاعب آخر.
ويسعى فريق ليفربول في تحقيق الفوز خلال مباراة الإياب بفارق 4 أهداف، من أجل التأهل إلى الدور النهائي من البطولة الأوروبية.
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: ميسي ليفربول برشلونة اندية انجليزية أهداف ميسي
- أول تعليق من ميسي بعد التعادل مع ليون بدوري الأبطال
- قبل القرعة.. المتأهلون لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا
- ميسي.. رُبّان سفينة برشلونة على موعد مع ضحية إنجليزية جديدة
- بقيادة ميسي.. برشلونة يسحق مانشستر يونايتد ويتأهل لنصف نهائي الأبطال
- أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء.. ميسي يفك عقدته الأزلية بدوري الأبطال والبرسا ينقض على نجم ليفربول
- أرقام مجنونة لـ"ميسي" في ليلة إذلال اليونايتد
- ميسي يحرج مدافع مانشستر يونايتد
- موعد مباراة برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. ميسي ضد صلاح
- ليفربول يتوعد برشلونة بطريقة مانشستر يونايتد
- كورة ستار GoAl MesSi مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر liVe KoRa رابط يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وبرشلونة MoHaMeD sAlA