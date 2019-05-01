"الكشف المبكر عن سرطان الثدي" مؤتمر توعوي بمركز أورام قنا

Advertisements

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، المؤتمر الطبي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي ينظمه مركز علاج الاورام بقنا، وذلك بحضور الدكتور ايمن خضاري، وكيل وزارة الصحة، وحسين السيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد الدويك والاستاذ محمود الضبع عضوي مجلس النواب والدكتور سامي رمزي استاذ جراحة الاورام بالمعهد القومي للأورام والدكتور ابراهيم الزيات نقيب اطباء الدقهلية ومسئول برنامج صحة المرأة بوزارة الصحة والدكتور أحمد جمال مدير مركز أورام قنا وعدد كبير من الأطباء والصيادلة والسيدات والفتيات من أهالي قنا.





وفي كلمته أوضح الهجان، أن محافظة قنا حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمشاركة في مختلف المؤتمرات والمبادرات والبرامج التي تساعد علي تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين مشيرا الي ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالعمل في مجال الصحة وتنمية المرأة لتفعيل حملات التوعية والتثقيف بشأن اهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، مقدما الشكر لمسئولي وزارة الصحة على الجهود المبذولة والدور البارز الذي تقدمه الوزارة للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.





واضاف المحافظ ان مركز علاج الاورام بقنا ساعد كثيرا في تخفيف العبء عن المواطنين من الانتقال الي المحافظات الأخرى لتلقي العلاج، لافتا الي ان قطاع الصحة بقنا شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية حيث يجري احلال وتجديد 3 مستشفيات (ابوتشت – نجع حمادي - دشنا) بتكلفة حوالي مليار جنية بالإضافة الي تحويل مستشفى قفط المركزي الي مستشفى تعليمي وتطوير مستشفى قنا العام وتزويدها بالعديد من الاجهزة الطبية الحديثة وتحويل 6 مستشفيات تكامل الي وحدات لرعاية الام والطفل بالإضافة الي انشاء وتطوير العديد من الوحدات الصحية بالقري والنجوع بمختلف مدن المحافظة.





ومن جانبه ذكر الدكتور ايمن خضاري ان مركز اورام قنا والتجهيزات الطبية التي شهدها خلال الفترة الماضية ساهمت في زيادة عدد المترددين علي المركز وذلك لما يقدمه من خدمات متميزة للمرضي، واضاف ان المؤتمرات الطبية تساعد في الارتقاء بالمستوي العلمي للأطباء وتبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة بالعمل تساهم في تقديم افضل الخدمات الطبية للمرضي.