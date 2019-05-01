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اليمن.. مقتل 12 حوثيا بهجوم لقوات الشرعية في صرواح

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:24 م
اليمن.. مقتل 12 حوثيا بهجوم لقوات الشرعية في صرواح
الجيش اليمني
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وكالات
 
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قتل 12 حوثيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

 

واندلعت المواجهات عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في ميسرة جبهة صرواح.

 

وأسفر الهجوم عن مصرع 12 من عناصر الميليشيات ظلت جثثهم متناثرة في المنطقة، لعدة ساعات، قبل أن يوجه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء فيصل حسن بدفنها، كما أصيب عشرات آخرين من العناصر الحوثية جراء المواجهات.

 

بالتزامن قصفت مدفعية الجيش الوطني تحركات الميليشيا الحوثية في طريق هيلان، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

 

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