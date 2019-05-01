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ميليشيا الوفاق تختطف المدير التنفيذي لشركة توتال في طرابلس

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:22 م
ميليشيا الوفاق تختطف المدير التنفيذي لشركة توتال في طرابلس
مسلحون في طرابلس
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وكالات
 
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أكدت وسائل إعلام غربية، اختطاف المدير التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية بالعاصمة طرابلس، على يد مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق وفق صحيفة "المرصد"، اليوم الأربعاء.

 

وقالت وكالة "أفريكا إكسبرس" الإيطالية، إن المدير بشير بزيزي، ثاني أحد أهم المديرين التنفيذيين الفرنسيين لشركة النفط توتال في ليبيا، "اختطف على أيدي ميليشيا مجهولة الهوية في طرابلس".

 

وكشفت الوكالة، أن الخطف حصل في 26 أبريل(نيسان) الماضي، لكنه بقي سرياً حتى الآن، بسبب الموقف الدقيق للفرنسيين في ليبيا، أين تتهمهم حكومة الوفاق بدعم هجوم المشير خليفة حفتر عليهم.

 

وأشار التقرير إلى أن بزيزي خريج هندسة نفط من جامعة أوستن، ويعتبر منذ فترة طويلة الرجل الثاني في شركة توتال بليبيا منذ حصول الشركة في 2018 على امتياز في حقل الواحة النفطي.

 

وتأتي هذه العملية، بعد أيام من إعلان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، تجميد العمل الأمني مع باريس في ظل حملات إعلامية مكثفة ضدها، من قبل عدة منابر إعلامية على رأسها الجزيرة القطرية، وعدة قنوات محلية.

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