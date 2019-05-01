مارسيليا يفكر في خطف مدافع أرسنال

اشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي مارسيليا يستهدف التعاقد مع ناتشو مونريال مدافع فريق أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن زوبيزاريتا المدير الرياضي لنادي مارسيليا الفرنسي يستعد لفتح مفاوضات مع مونريال لضمه للفريق عقب نهاية الموسم.

واضاف الموقع ، أن مونريال يستعد للرحيل عن أرسنال لتقدمه في العمر بوصوله لعامه الـ33 بجانب عدم تلقيه عرضاً للتجديد مع الفريق اللندني.

خروج مونريال من أرسنال بعد نهاية عقده دفع العديد من الأندية للتفكير في التعاقد معه خاصة وأن المدير الفني لأرسنال أوناي إيمري يري بأن مستقبل اللاعب سيكون بعيد عن ملعب الإمارات في الموسم المقبل.