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جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل مواطن فلسطيني بجنوب الخليل

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:19 م
جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل مواطن فلسطيني بجنوب الخليل
جرافات الاحتلال الإسرائيلى
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وكالات
 
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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلًا بمنطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.

 

وأفاد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل -في تصريح- بأن قوات الاحتلال أخلت منزل المواطن جبريل محمود العدرة وقامت بهدمه، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى المكان.

 

من ناحية أخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة سكنية في قرية سوسيا جنوب شرق يطا جنوب الخليل للمرة الثالثة.

 

وأكد الجبور أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت خيمة سكنية تعود لعائلة حسين راضي النواجعة للمرة الثالثة، ويقطنها 10 أفراد.

وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين عن أراضيهم، ومنعهم من تربية المواشي.

 

في سياق آخر، أقدم مستوطنون من عصابات "تدفيع الثمن" فجر اليوم، على قطع أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين من بؤرة "عتساف" الاستيطانية، المقامة على أراضي القرية، هاجموا حقول الزيتون، وشرعوا بتقطيع الأشجار بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

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