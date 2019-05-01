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ضبط موظف بسوهاج تحصل على رشاوى بزعم تعيين المواطنين بإحدى الجهات الحكومية

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:18 م
ضبط موظف بسوهاج تحصل على رشاوى بزعم تعيين المواطنين بإحدى الجهات الحكومية
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هبة عبد الحفيظ
 
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ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بسوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تعيين أبنائهم بإحدى الجهات الحكومية.

وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاَ ضد ملاحظ بإحدى شركات الخدمات التجارية البترولية مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج لقيامه بالحصول على مبالغ مالية بلغت 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ مائة وستون ألف جنيه من مواطنين إثنين بزعم قدرته على تعيين نجليهما بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بمسئولى تلك الجهات "خلافًا للحقيقة" إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

واكدت التحريات تلقيه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، لم يقوموا بالإبلاغ أملا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها للشاكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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