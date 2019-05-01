بـ 7 قرارات تاريخية.. كيف انتصر "السيسي" لعمال مصر؟

"ناصر العمال" هكذا لقب العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إنصافهم أكثر من مرة، بعد أن اتخذ عدد من إجراءات الإصلاح التي تعيد لهم حقوقهم المهدرة، وتحسن مستواهم الأجتماعي خاصة في الظروف الاقتصادية الخاصة التي تمر بها مصر حالياً.





إعانات للعمال من "تحيا مصر"

في إبريل 2016، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بصرف 100 مليون جنيه، إعانات للعمال من صندوق تحيا مصر، من أجل دعم صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة، والإسهام فى مساعدة هذه الشركات فى صرف أجور عمالها، وضمان عدم الاستغناء عنهم.





ضم العلاوة الشهرية للراتب الأساسي

كما أصدر قرار بضم العلاوة الشهرية"15%" للراتب الأساسي لجميع العاملين بالحكومة، والهيئات العامة والاقتصادية بداية من راتب شهر إبريل 2016، وفقاً للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة.





التأمين على العمالة المؤقتة

وفي عام 2018، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، ودعا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، لإلزام الشركات العاملة معهما بالتأمين على العمالة المؤقتة.





معاشات للعمالة الموسمية

وتنفيذاً لأوامر الرئيس، أكدت وزارة المالية أنها مستعدة استعدادًا كاملًا لتحمل حصتها التى تزيد على 90% من التأمين على نحو 9 ملايين عامل موسمي غير مؤمَّن عليهم، وهو الأمر الذى يعنى بأن 9 ملايين أسرة جديدة ستستفيد من تنفيذ هذا الأمر.





وأشارت "الوزارة" في بيان لها إلى حصول العامل الموسمي على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريًا عند التقاعد، أو العجز، أو حصول الورثة على هذا المعاش فى حالة الوفاة.





من جانبه، أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قرارًا يسري على البنوك كافة، بالمساهمة فى توفير معاشات للعمالة الموسمية، واليومية، والحرفيين، والفلاحين سواء رجالا أو سيدات، تتضمن عددًا من الضوابط تتمثل فى إصدار شهادات تأمين بنكية يستفيد منها صاحب أى معاش حكومى أو خاص، إذ يساهم هذا القرار فى تأمين الظروف المعيشية لهذه العمالة، وحماية مستقبل أبنائهم.





إصدار شهادات أمان

وبعد توجيهات "السيسي"، طرحت بنوك الأهلي المصرى، مصر، القاهرة، والبنك الزراعي المصري، شهادة أمان المصريين، و هي شهادة إدخار بالعملة المحلية تقدم مع وثيقة تأمين على الحياة.





ويتم صرف العائد من شهادة أمان المصريين من خلال بطاقة الدفع مقدمًا "Prepaid" في المرحلة الأولى أو المحفظة الإلكترونية "Mobile Wallet" في المرحلة الثانية، ويمكن لأى مواطن مصري أن يحصل على شهادة أمان المصريين من سن 18 حتى 59.





رفع الحد الأدنى للأجور

أما القرار الأخير، فكان في مارس 2019، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيهًا إلى 2000 جنيه.





علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية، والأم المثالية، أن هناك علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون.



