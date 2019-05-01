محافظ سوهاج: بدء تشغيل عبارتين جديدتين بتكلفة 14 مليون جنيه لخدمة 50 ألف مواطن

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، تشغيل عبارتين نهريتين جديدتين" تحيا مصر 1 و2 " بجزيرة الشورانية بمركز المراغة، وجزيرة الخزندارية بمركز طهطا، بتكلفة إجمالية 14 مليونا و750 ألف جنيها، لخدمة 50 ألف مواطن، وتيسير حركة النقل بين الجزيرتين والمركزين.



وأوضح محافظ سوهاج أن العبارتين الجديدتين تم تصنيعهما بالترسانة النيلية التابعة لهيئة قناة السويس بمواصفات فنية قياسية، وتم إستقدامهما في إطار خطة المحافظة لتقليل الكثافات وتيسير حركة نقل المواطنين بين شرق وغرب النيل، والقضاء على مشكلات المعديات، والتخفيف على المواطنين، لسرعة التنقل وعدم الانتظار لفترات طويلة.



وكشف " الأنصاري" عن تدريب طاقم التشغيل بالترسانة النيلية بأرمنت، لافتًا إلى انه بعد مرور عامين على التشغيل سيتم رفع العبارتين على الجفاف للصيانة الدورية، مؤكدًا ان العبارتين تعملان بنظام حديث مزود بأحدث وسائل الأمان، والحماية المدنية، وأجهزة الإنذار.