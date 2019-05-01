مصرع طالبة بالفيوم عقب تناولها مادة سامة



وأفاد تقرير مفتش الصحة بأنه بالكشف على جثة الطالبة المتوفاة، تبين تناولها مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.







لقيت طالبة مصرعها، عقب تناولها مادة سامة بقرية زيد التابعة لمركز ابشواى بمحافظة الفيوم.تلقى اللواء خالد شلبلى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواى، بتلقى بلاغ من مستشفى أبشواى المركزى بوصول "د. ا. ع. م" 16 سنة" طالبة ومقيمة قرية زيد دائرة مركز شرطة أبشواى (جثة هامدة) إدعاء تناول مادة سامة.