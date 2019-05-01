الزناتي: استئناف رحلات 'الصحفيين' مع 'الشباب والرياضة'
الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:07 م
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن استئناف رحلات النقابة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنها تبدأ برحلة إلى مدينة رأس البر لمدة ٥ أيام ٤ ليالي، في الفترة من الإثنين ١٠ يونيو حتى الجمعة ١٤ يونيو المقبل.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة تتضمن الذهاب والعودة بأتوبيسات مصر للسياحة المكيفة، والإقامة كاملة(إفطار – غداء – عشاء) بالمدينة الشبابية برأس البر، وذلك بتكلفة ٣٥٠ جنيه للفرد، ويبدأ الحجز من يوم السبت القادم الموافق ٤ مايو لدى الزميل إسلام محمود -بالدور الأول بمبنى النقابة- على أن يتم تقديم صورة الكارنية وصورة بطاقة الرقم القومي عند الاشتراك بالرحلة.
وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة تتضمن الذهاب والعودة بأتوبيسات مصر للسياحة المكيفة، والإقامة كاملة(إفطار – غداء – عشاء) بالمدينة الشبابية برأس البر، وذلك بتكلفة ٣٥٠ جنيه للفرد، ويبدأ الحجز من يوم السبت القادم الموافق ٤ مايو لدى الزميل إسلام محمود -بالدور الأول بمبنى النقابة- على أن يتم تقديم صورة الكارنية وصورة بطاقة الرقم القومي عند الاشتراك بالرحلة.
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