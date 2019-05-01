ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين خلال تظاهرة عيد العمال في باريس

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:03 م
صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين خلال تظاهرة عيد العمال في باريس
اشتباكات
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أوقفت الشرطة الفرنسية 88 شخصا في باريس، اليوم الأربعاء، قبيل انطلاق تظاهرات عيد العمال، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على الأشخاص المتجمعين للمظاهرة.

 

وبحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، "الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لحظات قبل انطلاق مظاهرة عيد العمال في باريس وتوقف 88 شخصا".

 

وبدأت حركة "السترات الصفراء" احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا، منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة الضرائب أقرتها الحكومة الفرنسية، وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي ضد ما وصفته "بالنخبوية"، التي اتهموا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتبنيها.

 

Advertisements
Advertisements
المزيد عن: متظاهرون فرنسيون صدامات تظاهرة عيد العمال باريس الشرطة الفرنسية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
16:30
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
18:45
-
الأهلي
دوري أبطال أوروبا 2018/2019
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
الدوري الفرنسي
رين
-
x
19:00
-
موناكو