وزير الري من القناطر: استغلال مواردنا وتدوير الأصول لزيادة دخل الوزارة



جاء ذلك خلال جولته المفاجئة يرافقه الدكتور محمد السعدي رئيس مصلحة الري لحديقة عفلة بمدينة القناطر الخيرية؛ للاطمئنان علي جودتها وصيانتها عقب إنتهاء إحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.



وأشاد الوزير بجهود إدارة الري بالقناطر الخيرية للحفاظ علي نظافة الحدائق، مؤكدا علي ضرورة الاستمرار في الحفاظ علي جميع الحدائق بمستوي عالي من النظافة والصيانة الشاملة لاستقبال المواطنين في شهر رمضان والعيد.



وإضاف الوزير بأن الوزارة ترفع درجة الإستعداد القصوي لاستعداد حدائق الري بالكامل لاستقبال المواطنين في شهر رمضان للإفطار في الحدائق وأيضًا في عيد الفطر.



ومن جانبه قال رئيس مصلحة الري، إن الوزارة تضع على قمة أولوياتها تطوير حدائق القناطر في إطار خطة استثمارية تحقق عائد للوزارة، مشيرا إلى أن تطوير حديقة عفلة يعد المرحلة الأولى للبدء في تطوير باقي حدائق الري بالقناطر وعدد 7 حدائق.





وأضاف أنه يجرى تزويد الحدائق خلال التطوير بأكشاك خشبية لبيع منتجات ويتم تأجيرها لتوفير عائد يساعد في رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية للحدائق.





أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أن الوزارة تعمل على استغلال مواردها بشكل يتناسب مع اتجاة الدولة في إعادة استغلال الموارد المتاحة وتدوير الاصول وهو الاتجاه الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يؤكد علي ضرورة ان تعتمد كل الوزارات والجهات علي مواردها وإستغلالها لزيادة دخل الوزارة.