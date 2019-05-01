وزير الخارجية الأمريكي: العمل العسكري في فنزويلا وارد

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن العمل العسكري في فنزويلا وارد "إذا كان هذا هو المطلوب"، لكنه يفضل الانتقال السلمي، حسبما أفاد به موقع "فوكس بيزينس".

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن العمل العسكري في فنزويلا وارد "إذا كان هذا هو المطلوب"، لكنه يفضل الانتقال السلمي، حسبما أفاد به موقع "فوكس بيزينس".

وأكد "بومبيو": "ان العمل العسكرى ممكن. إذا كان هذا هو المطلوب، فذلك ما ستفعله الولايات المتحدة".

وأكد "بومبيو": "ان العمل العسكرى ممكن. إذا كان هذا هو المطلوب، فذلك ما ستفعله الولايات المتحدة".