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وزير الخارجية الأمريكي: العمل العسكري في فنزويلا وارد

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:50 م
وزير الخارجية الأمريكي: العمل العسكري في فنزويلا وارد
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مـحــمد حســــــــــين
 
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صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن العمل العسكري في فنزويلا وارد "إذا كان هذا هو المطلوب"، لكنه يفضل الانتقال السلمي، حسبما أفاد به موقع "فوكس بيزينس".

وأكد "بومبيو": "ان العمل العسكرى ممكن. إذا كان هذا هو المطلوب، فذلك ما ستفعله الولايات المتحدة".

يأتي هذا البيان، بعد أن صرح "بومبيو"، في وقت سابق، لشبكة "سي إن إن" بأن "مادورو" مستعد لمغادرة بلاده إلى هافانا في وقت سابق من اليوم في ضوء محاولة الانقلاب، ولكن موسكو أقنعته بالبقاء في فنزويلا.
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