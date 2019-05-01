غدا.. الأوقاف توقع بروتوكول مع التموين لتوفير ٤٠٠ طن لحوم أضاحي
الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:59 م
محمود الجلاد
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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين غدا لتوفير ٤٠٠ طن لحوم أضاحي كدفعة أولى هذا العام، ونأمل أن نصل إلى ضعف هذه الكمية مع اقتراب عيد الأضحى.
وأضاف جمعة خلال لقائه بشباب الأئمة بديوان عام الوزارة؛ لبحث خطة رمضان الدعوية أنه يجري حاليا طباعة الصكوك بالمطابع الأميرية، وسيتم نشر أرقام حساب التبرع في البنوك قريبا لبدء جمع الصكوك.
وتابع جمعة، أن رمضان شهر البر والتكافل الاجتماعي فيجب أن يحرص كل شخص على تفطير صائما لأن رمضان شهر البر والتراحم بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع فالاجتماع على طاولة الطعام يذهب الشحناء والبغضاء وينشر المودة والمحبة .
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