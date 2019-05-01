"نور الدين": توريد 3786 طن قمح للصوامع والشون بأسيوط (صور)

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون الحكومية المطورة بنطاق دائرة المحافظة مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة لموسم 2018 2019 بلغ حوالي 229 ألفا و84 فدانا تم حصاد حوالي 21 ألفا و200 فدان منها وتوريد 3786 طن قمح حتى الآن مصدرًا تعليماته إلى مسئولي مديريتي الزراعة والتموين وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح خلال عمليات الحصاد وتوريد المحصول وتذليل كافة العقبات أمامهم وفقًا للضوابط والشروط الموضوعة.



وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بدء موسم الحصاد وحتى توريد المحصول مناشدًا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض.



وقال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم حصاد 21 ألف و200 فدان من إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح بنطاق المحافظة التي تبلغ حوالى 229 ألف و84 فدان مشيرًا إلى توريد 1498 طن إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية "المطاحن" كما تم توريد 2288 طن إلى المصرية القابضة للصوامع.



من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه يباشر عمليات توريد الأقماح إلى المطاحن والصوامع وذلك من خلال لجان تم تشكيلها لفحص الأقماح قبل استلامها من المزارعين طبقًا للإجراءات والاشتراطات المتبعة مع تقديم الأوراق الدالة على الحيازة الزراعية لكل مزارع والتأكد من سلامة الاقماح المستلمة.