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مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم (Mohamed Salah VS Messi) بث مباشر (دوري ابطال اوروبا)

الأربعاء 01/مايو/2019 - 02:12 ص
مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة اليوم (Mohamed Salah VS Messi) بث مباشر (دوري ابطال اوروبا)
ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على برشلونة مساء اليوم الأربعاء ويأتي ذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام المواجهة المرتقبة على ملعب الكامب نو.

 

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول والفوز على برشلونة للصعود إلى المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية للمرة الثانية على التوالي بعدما تأهل أيضاً العام الماضي للنهائي وواجه ريال مدريد وخسر 3-1.

 

وتقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة حيثُ فاز ليفربول في 3 مواجهات وتعادلا معاً في 3 مباريات وفاز برشلونة في مباراتين فقط بينما أحرز الريدز 6 أهداف في مقابل 6 أهداف لنجوم البارسا.

 

ويحاول صلاح الدخول لقائمة اللاعبين المصريين الذين استطاعوا "هز" شباك نادي برشلونة، وسوف يستعين "مو" بذكريات نجوم الفراعنة أمام البارسا.


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