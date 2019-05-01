في عيد ميلادها العشرين.. هل تتعمد منة عرفة التشبه بـ"سيلينا جوميز"





تحتفل الفنانة الشابة منة عرفة، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها العشرين، حيث ولدت في الأول من مايو ١٩٩٩، وكانت بداياتها في عام ٢٠٠٥ من خلال مسلسل "السندريلا"، وبعدها لمع نجمها بعد مشاركتها مع أحمد حلمي في فيلم "مطب صناعي"، وحمادة هلال في "حلم العمر"، إلى جانب "البيه الرومانسي"، و"آخر كلام"، و"EUC"، لكن دورها الأشهر كان "ياسمين" في الست كوم الشهير "راجل وست ستات" التي كانت أصغر عضواته، وشاركت في ٩ مواسم من العمل.



كما كان لها مشاركات مميزة في التلفزيون من خلال "سرايا عابدين"، و"الكابوس"، و"القاصرات".



