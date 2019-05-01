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شاهد.. الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "قيد عائلي" كاملة عبر يوتيوب (فيديو)

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:48 ص
شاهد.. الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل قيد عائلي كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
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عرضت قناة "dmc" الفضائية الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "قيد عائلي" عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


وتدور أحداث مسلسل “قيد عائلي” في 45 حلقة، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي تناقش العديد من المشاكل الأسرية التي تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.


ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.

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