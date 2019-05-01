شاهد.. الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "قيد عائلي" كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:48 ص
Advertisements
Advertisements
عرضت قناة "dmc" الفضائية الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "قيد عائلي" عبر قناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وتدور أحداث مسلسل “قيد عائلي” في 45 حلقة، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي تناقش العديد من المشاكل الأسرية التي تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.
ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- شاهد.. "قيد عائلي" الحلقة الأولى كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
- شاهد.. الحلقة الرابعة من مسلسل قيد عائلي - كاملة (فيديو)
- شاهد.. الحلقة 14 من مسلسل "قيد عائلي" كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
- شاهد.. مسلسل "قيد عائلي" - الحلقة الحادية والعشرون (فيديو)
- شاهد.. مسلسل "قيد عائلي" الحلقة الثانية والعشرون (فيديو)
- شاهد.. الحلقة 22 من مسلسل "قيد عائلي" كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
- شاهد.. مسلسل "قيد عائلي" الحلقة الثالثة والعشرون (فيديو)
- شاهد بالفيديو.. مسلسل "قيد عائلي" الحلقة الثالثة والعشرون (فيديو)
- "قيد عائلي" الحلقة 23 كاملة عبر يوتيوب (فيديو)
- مسلسل "قيد عائلي" الحلقة 24 (فيديو)