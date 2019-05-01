حكيم زياش يتحدث عن الفوز على توتنهام ومستقبله مع أياكس

تحدث النجم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام، عن الفوز المستحق على توتنهام بهدف نظيف مساء الثلاثاء في مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال زياش عقب نهاية المباراة: "ﺧﻀﻨﺎ الشوط الأول ﺑﺮﻭﺡ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻜﻦ الشوط الثاني كان صعب، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﺜﻞ، ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺨﻮﺿﻬﺎ، ﻧﻠﻌﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺳﺮ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ".

وتابع تصريحاته عبر قناة "Fox Sports": "مستقبلي؟ ﺩﻋﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺣﺪﻳﺚ أنا استمتع ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ وأترك ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".

والجدير بالذكر فأن مباراة إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي أياكس وتوتنهام ستلعب على استاد أمستردام أرينا يوم الأربعاء والموافق 8 مايو.