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سيسوكو: بإمكاننا العودة في الإياب

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:35 ص
سيسوكو: بإمكاننا العودة في الإياب
توتنهام واياكس
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد موسى سيسوكو نجم توتنهام عقب الخسارة من آياكس بهدف نظيف في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بأنه بإمكانهم العودة في مباراة الإياب.

 

وقال سيسوكو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "لم تكن بدايتنا جيدة بما فيه الكفاية، النتيجة ليست جيدة لكن بإمكاننا العودة في لقاء الإياب".

 

وتابع حديثه: "لدينا مباراة ثانية لنلعبها في أسبوع، وعلينا لعبها للوصول إلى المباراة النهائية".

 

وستكون مباراة إياب دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية بين فريقي أياكس وتوتنهام على ملعب أمستردام أرينا يوم الأربعاء والموافق 8 مايو.

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