عاجل.. أزمة طاحنة تواجه ليفربول قبل موقعة برشلونة

أشارت تقارير إسبانية، إلى موقف البرايلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول من المشاركة أمام برشلونة اليوم الأربعاء، في مباراة ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال راديو "كادينا سير" الإسباني، منذ قليل، إن البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول لن يلعب غدًا في الكامب نو وذلك بعدما أجرى اختبارًا اليوم وتأكد من أنه ليس جاهزًا للعب المباراة.

وكان فيرمينو قد غاب عن مباراة ليفربول أمام هيديرسفيلد السبت الماضي بعد إصابته بتمزق عضلي.

ويستعد نادي ليفربول لخوض مباراة قوية ضد برشلونة على ملعب الكامب نو اليوم الأربعاء، بينما ستكون مباراة الإياب بين الطرفين على الآنفيلد يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو.