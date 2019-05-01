موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو والقنوات الناقلة
الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:22 ص
أحمد عصام
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يشهد اليوم الأربعاء 1 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم
مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.
- دوري أبطال أوروبا
برشلونة vs ليفربول .. في الساعة 9 مساءً
عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
- الدوري الفرنسي
ستاد رين vs موناكو .. في الساعة 7 مساءً
عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.
- الدوري المصري
المقاولون العرب vs الداخلية .. في الساعة 4:30 مساءً
عبر قناة أون سبورت الرياضية.
الأهلي vs طلائع الجيش .. في الساعة
6:45 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.
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