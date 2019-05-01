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موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو والقنوات الناقلة

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:22 ص
موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو والقنوات الناقلة
ليفربول
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الأربعاء 1 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

 

- دوري أبطال أوروبا

 

برشلونة vs ليفربول .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

 

- الدوري الفرنسي

 

ستاد رين vs موناكو .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

 

- الدوري المصري

 

المقاولون العرب vs الداخلية .. في الساعة 4:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

 

الأهلي vs طلائع الجيش .. في الساعة 6:45 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.

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برشلونة - أسبانيا
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x
21:00
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ليفربول - إنجلترا
الدوري الفرنسي
رين
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x
19:00
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موناكو