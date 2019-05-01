مؤتمر "مليون سلام وتحية" يكرم أبطال سيناء وأمهات الشهداء (صور)





انطلقت منذ أيام قليلة فعاليات مؤتمر "مليون سلام وتحية للعسكرية المصرية"، فى أحد فنادق الجيزة لتكريم أسماء عدد كبير من شهداء الجيش والشرطة، وأبطال العمليات ضد الإرهاب، ونخبة من نجوم الفن والإعلام، ومن بين المكرمين الملحنة والكاتبة الدكتورة سلوي هلال.









وأعربت سلوى هلال، عن سعادتها البالغة بتكريمها من قبل مؤتمر"مليون سلام وتحية" لمجهوداتها في المجال الثقافي والفني والأدبي ولانها ذات دور فعال في المجتمع ولها تاثير إيجابي من خلال اشعارها وكتباتها، وذلك بفندق براميزا الدقي.









وقالت سلوى، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "سعيدة جدا بتكريمي في المؤتمر الذي أقيم علي هامش تكريم أبطال سيناء وأمهات الشهداء، كما تمنت من الله عز وجل أن يحفظ أمن واستقرار مصر".









ويشمل حضور التكريم عددًا كبيرًا من الأسماء، بينهم: ضيوف شرف المرتمر، دكتور جمال شعبان، طبيب قلب، وعميد سابقا لمعهد القلب، والراعي للمؤتمر، ورئيس المسرح القومي الفنان أحمد شاكر.









بالإضافة إلي اللواء محمود خليفة "مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشئون العسكرية " الشهيد البطل العقيد احمد صابر منسي قائد كتيبة 103 صاعقة، ابن الشهيد البطل حمزة احمد صابر منسي، الشهيد البطل عقيد أ . ح رامى حسنين قلب الأسد فارس المهام الصعبة، الشهيد البطل على حسن محمد الطوخى السيد كتيبة 103 صاعقة، الرائد محمد وديع مؤلف اغنية قالوا ايه، الشهيد البطل محمود صبرى محمد عثمان كتيبة 103 صاعقة، الشهيد البطل على على على السيد كتيبة 103 صاعقة قتل 21 إرهابيا بمفرده،الشهيد البطل عماد أمير رشدى كتيبة 103 صاعقة، الشهيد البطل محمد صلاح جاد عرفات كتيبة 103 صاعقة، الشهيد البطل محمد عزت إبراهيم زهران كتيبة 103 صاعقة، الشهيد البطل ملازم أول أحمد محمد محمود حسنين كتيبة 103 صاعقة، الشهيد البطل مؤمن رزق أبو اليزيد كتيبة 103 صاعقة، البطل الشهيد الرائد محمد صلاح إسماعيل.









يذكر أن الكاتبة سلوى هلال تعكف حاليًا على الانتهاء من ديوانها الجديد الذي سوف يجمع بين اللغه العربيه االفصحى والعاميه، استعدادا لنشره خلال الفترة المقبلة











