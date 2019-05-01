ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خالد بيومي عن لاعبي الأهلي: "بحس أنهم بيصلوا أكتر مننا"

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:07 ص
خالد بيومي عن لاعبي الأهلي: بحس أنهم بيصلوا أكتر مننا
الاهلي
طباعة
Advertisements
ريهام عبد المحسن
 
Advertisements

رشح المحلل الرياضي خالد بيومي الأهلي للفوز بالدوري وذلك عقب تعادل براميدز مع مصر المقاصة بهدف لكل منهما، كما أعرب عن حزنه لما يحدث مع الإسماعيلي.

 

وقال بيومي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الأهلي أقرب للتتويج بالدوري بنسبة 70% واللقب يناديه وأشعر أن (لاعبي الأهلي بيصلوا أكتر مننا)".

 

وأضاف :"حزين لما يحدث الإسماعيلي وهو النادي على المستوى المحلي والقاري يمتلك لاعبين موهوبين ويعشقه جمهور الأهلي والزمالك ويجب أن نغير من طريقتنا وادارتنا لكرة القدم".

 

وتابع :"لم يستفد الإسماعيلي من الأجهزة الفنية الاي تم تغييرها أو من اللاعبين الذين تم بيعهم".

 

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"محمد عواد ومحمود متولي وباهر المحمدي من أفضل اللاعبين في مصر حاليا ولكن إدارة الإسماعيلي ستفكر مائة مرة قبل بيعهم".

Advertisements
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
المقاولون العرب
-
x
16:30
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
18:45
-
الأهلي
دوري أبطال أوروبا 2018/2019
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
ليفربول - إنجلترا
الدوري الفرنسي
رين
-
x
19:00
-
موناكو