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نجم توتنهام يشعر بالإحباط بعد الهزيمة من أياكس

الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:04 ص
نجم توتنهام يشعر بالإحباط بعد الهزيمة من أياكس
اياكس وتوتنهام
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منى العوضي
 
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أعرب موسى سيسوكو لاعب توتنهام، عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة من أياكس أمستردام بهدف نظيف، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وقال موسى سيسوكو عقب نهاية المباراة: "أولًا أنا محبط بالنتيجة كما الجميع، وعلمنا أن المباراة الأولى ونتيجتها مهمة، وبالذات عدم تلقي الأهداف، والحفاظ على نظافة الشباك".

 

وتابع حديثه: "لدينا مباراة ثانية لنلعبها في أسبوع، وعلينا لعبها للوصول إلى المباراة النهائية".

 

وستكون مباراة إياب دور نصف النهائي من البطولة الأوروبية بين فريقي أياكس وتوتنهام على ملعب أمستردام أرينا يوم الأربعاء والموافق 8 مايو.

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