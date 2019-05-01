في لفتة إنسانية.. نجم الجيل يحقق حلم طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة بحفل نادي الزهور (فيديو وصور)

في لفتة إنسانية لاقت استحسان جميع الحاضرين لحفل النجم تامر حسني، الذي أقيم بنادي الزهور بحضور أكثر من 20 ألف شخص من محبيه وعشاقه، وذلك علي هامش الاحتفالات بشم النسيم.

حرص حسني، علي صعود شاب من عشاقه يدعي"كريم محمد رشدي" من ذوي الإحتياجات الخاصة، علي خشبة مسرح حفل أمس، بل الغناء معه وإلتقاط الصور التذكارية معه.

وجاء صعود رشدي، علي خشبة المسرح بناء علي طلب شخصي من تامر حسني، عقب علمه بأنه، يحاول كثيرا في جميع حفلاته السابقة وخصوصا حفل "كايرو فيستيفال" بشهر نوفمبر الماضي، الوصول اليه ولكنه لم يستطع فعل هذا.





وروي كريم طارق، أحد أصدقاء تامر حسني المقربين لـ"الفجر الفني" ماحدث لمحمد رشدي، في حفل"كايرو فيستيفال": قائلا: "هذا الشاب من عشاق نجم الجيل تامر حسني، ودائما يحرص علي حضور حفلاته الغنائية، ومن أحلامه أن يلتقط صورة تذكارية معه، وهذا ما يحاول فعله دائما بجميع الحفلات الذي يحضرها لحسني".





وأضاف كريم طارق، شاهدت محاولات كثيرة من هذا الشاب بحفل "كايرو فيستفال" وعند إعاقته للوصول الي حسني، تسبب في إنهيار الشاب وحزنه الشديد، مما جعلني أن أعطي له وعد ولوالدته، بمقابلة تامر حسني، في إحدي حفلاته المقبلة.





واستكمل قائلا: "أبلغت حسني، بكل ما حدث لهذا الشاب ، حيث قرر أن يقابل محمد رشدي، في حفل نادي الزهور، وبالفعل قام بهذا مساء أمس مما تسبب في إسعاد الشاب ووالدته".





جدير بالذكر أن تامر حسني، يواصل تألقه بحفلات ضخمة فقد أحيا أقوى حفلات المملكة العربية السعودية، من حيث الحضور غير المسبق داخل بمنتجع"درة" بالرياض" وسط جماهير غفيرة من مختلف الجنسيات، و يعد حفل "درة" الأول لحسني، بالرياض ويأتي عقب زلزال الثلاث حفلات التي أقيمت بالخُبر، والدمام، وحفل رياض الاخر، والتي لازالت توابعهم وأصدائهم تتوالي حتي الآن باعتبارهم الحفلات الأضخم في تاريخ حفلات السعودية.











