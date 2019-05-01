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خالد بيومي يكشف مفاجأة عن برشلونة قبل مواجهة ليفربول

الأربعاء 01/مايو/2019 - 12:59 ص
خالد بيومي يكشف مفاجأة عن برشلونة قبل مواجهة ليفربول
خالد بيومي
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد المحلل الرياضي خالد بيومي بأن تتويج برشلونة بالدوري الإسباني سيشكل ضغطا عليه قبل مواجهة ليفربول اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

 

وقال بيومي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تين هاج مدرب آياكس لديه جرأة غير عادية ورئيس النادي يحسب له إعطاء الفرصة لمدرب شاب".

 

وأضاف :"بوكيتينو قام ببعض الأخطاء أمام آياكس بالإضافة إلى الإصابات".

 

وتابع :"فوز برشلونة بالدوري سيجعل عليه ضغط للفوز على ليفربول غداً ونسبة فوز برشلونة ستكون 60% وليفربول 40%".

 

واختتم بيومي تصريحاته قائلاً :"برشلونة يمتلك المهارات الفردية وليفربول يمتلك السرعات".

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