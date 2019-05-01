شوقي غريب: المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعبا من الأوليمبي
الأربعاء 01/مايو/2019 - 12:53 ص
ريهام عبد المحسن
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كشف شوقي غريب المدي الفني للمنتخب الأوليمبي بأن المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من الأولمبي في الفترة الأخيرة.
وقال غريب في تصريحات هاتفية لفضائية إم
بي سي مصر :"سنخوض مبارتين وديتين مع أوزباكستان ومباراة مع فلسطين وسعداء بمواجهة
فلسطين في رام الله".
وأضاف :"المنتخب الأول اعتمد على
11 لاعب من المنتخب الأولمبي وأتمنى الفوز بأمم أفريقيا المقبلة".
واختتم غريب تصريحاته قائلاً :"كنا
نخوض أمم أفريقيا في يناير في الشتاء وكان ذلك يؤثر على أرضية الملعب بعكس البطولة
المقبلة والتي ستقام في فصل الصيف والتي سيؤثر بالإيجاب على الملاعب".
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