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شوقي غريب: المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعبا من الأوليمبي

الأربعاء 01/مايو/2019 - 12:53 ص
شوقي غريب: المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعبا من الأوليمبي
شوقي غريب
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف شوقي غريب المدي الفني للمنتخب الأوليمبي بأن المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من الأولمبي في الفترة الأخيرة.

 

وقال غريب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سنخوض مبارتين وديتين مع أوزباكستان ومباراة مع فلسطين وسعداء بمواجهة فلسطين في رام الله".

 

وأضاف :"المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من المنتخب الأولمبي وأتمنى الفوز بأمم أفريقيا المقبلة".

 

واختتم غريب تصريحاته قائلاً :"كنا نخوض أمم أفريقيا في يناير في الشتاء وكان ذلك يؤثر على أرضية الملعب بعكس البطولة المقبلة والتي ستقام في فصل الصيف والتي سيؤثر بالإيجاب على الملاعب".

 

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