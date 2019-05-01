شوقي غريب: المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعبا من الأوليمبي

كشف شوقي غريب المدي الفني للمنتخب الأوليمبي بأن المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من الأولمبي في الفترة الأخيرة.

وقال غريب في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سنخوض مبارتين وديتين مع أوزباكستان ومباراة مع فلسطين وسعداء بمواجهة فلسطين في رام الله".

وأضاف :"المنتخب الأول اعتمد على 11 لاعب من المنتخب الأولمبي وأتمنى الفوز بأمم أفريقيا المقبلة".

واختتم غريب تصريحاته قائلاً :"كنا نخوض أمم أفريقيا في يناير في الشتاء وكان ذلك يؤثر على أرضية الملعب بعكس البطولة المقبلة والتي ستقام في فصل الصيف والتي سيؤثر بالإيجاب على الملاعب".