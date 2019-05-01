رئيس اتحاد عمال مصر يشيد بقانون العمل الجديد

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وصف جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بأنها "تاج على رؤوس عمال مصر"، مضيفا: "العمال كانوا سعداء بكلمة الرئيس وشعروا بنه يشعر بهم وبوجودهم وهو الذي جبر بخاطرهم".



وقال "المراغى"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن هناك تدريبا وتثقيفا حقيقيا للعامل للارتقاء بمنظومة العمل في قانون العمل الجديد، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يدرس الآن في مجلس النواب ليكون متوازنا بين العامل وصاحب العمل، معلقا: " الدولة إذا انتهت من قانون العمل لا يوجد حجة للشباب في الدخول إلي سوق العمل".



وأكد أنه يجب تدريب العمال والشباب الخريجين لتقدمهم للسوق المصري، لافتا إلى أن وجود قانون عمل يعطي الآمال للعمال ويحافظ على كل الأطراف والأسر سيكون نهاية البطالة في مصر، واستمارة 6 سبب في بعض المشاكل أثناء كتابة العقود.

