أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 1-5-2019
الأربعاء 01/مايو/2019 - 01:19 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - داليا الحسين - نعيم يوسف - هدى عبدالرازق - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الشباب والرياضة": تخفيض أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا خلال الساعات المقبلة
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تواصل اليوم، مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص تذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية، وبحث إمكانية تخفيض أسعارها حتى تكون في متناول الجميع.
الأرصاد تحذر المواطنين: طقس الغد شديد الحرارة على هذه الأماكن
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة باقي أنحاء الجمهورية نهارًا، لطيف ليلَا على كافة الأنحاء.
المدير التنفيذي لحملة 100 مليون: أسرع مدخل بيانات في الحملة كان بدون ذراعين
ووجهت التحية إلى كل من شارك في الحملة، كاشفة أن أسرع مدخل بيانات في الحملة كان يدعى مينا ومن الإسماعلية وكان بدون ذراعين، ولكنه أصر على الاشتراك في الحملة.
"مهران" عن تطوير محطة مصر: "مسبناش حاجة معملنهاش" (فيديو)
ولفت إلى أن المحطة قامت بإدخال محطات إطفاء متحركة للتعامل مع أي ظرف طارئ، وتم زيادة طفايات الحريق في المحطة، معقبًا: "مسبناش حاجة معلمنهاش، ومستمرين في التطوير للحفاظ على المحطة والمواطنين"
وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تنظر إلى العامل نظرة إنسانية
وأشار "سعفان"، إلى أن العامل المصري لديه ثقة في قيادته السياسية، لافتا إلى أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأجور، تؤكد أن القيادة السياسية تنظر إلى العامل نظرة إنسانية.
موسى: "فلوس البلد كلها كانت مع حسن مالك وخيرت الشاطر"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تمتلك معظم شركات الصرافة في مصر، معلقًا: "فلوس البلد كلها كانت مع حسن مالك وخيرت الشاطر".
إخواني منشق يكشف حجم الأموال التي تتقاضها أسرة "مرسي" من قطر وتركيا
وكشف أن قطر وتركيا ترسلان لأسرة المعزول محمد مرسي 600 ألف جنيه كل 6 أشهر بنسبة 100 ألف جنيه كل شهر، متابعًا: " قطر ترسل لخيرت الشاطر 250 ألف جنيه شهريا، ورشاد بيومي 100 ألف جنيه، وأخرين مخصص لهم 70 ألف جنيه شهريا".
عاجل.. السيسي يتفقد مشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية جوية لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"الشباب والرياضة": تخفيض أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا خلال الساعات المقبلة
قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تواصل اليوم، مع المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص تذاكر مباريات بطولة الأمم الإفريقية، وبحث إمكانية تخفيض أسعارها حتى تكون في متناول الجميع.
الأرصاد تحذر المواطنين: طقس الغد شديد الحرارة على هذه الأماكن
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة باقي أنحاء الجمهورية نهارًا، لطيف ليلَا على كافة الأنحاء.
المدير التنفيذي لحملة 100 مليون: أسرع مدخل بيانات في الحملة كان بدون ذراعين
ووجهت التحية إلى كل من شارك في الحملة، كاشفة أن أسرع مدخل بيانات في الحملة كان يدعى مينا ومن الإسماعلية وكان بدون ذراعين، ولكنه أصر على الاشتراك في الحملة.
"مهران" عن تطوير محطة مصر: "مسبناش حاجة معملنهاش" (فيديو)
ولفت إلى أن المحطة قامت بإدخال محطات إطفاء متحركة للتعامل مع أي ظرف طارئ، وتم زيادة طفايات الحريق في المحطة، معقبًا: "مسبناش حاجة معلمنهاش، ومستمرين في التطوير للحفاظ على المحطة والمواطنين"
وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تنظر إلى العامل نظرة إنسانية
وأشار "سعفان"، إلى أن العامل المصري لديه ثقة في قيادته السياسية، لافتا إلى أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأجور، تؤكد أن القيادة السياسية تنظر إلى العامل نظرة إنسانية.
موسى: "فلوس البلد كلها كانت مع حسن مالك وخيرت الشاطر"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تمتلك معظم شركات الصرافة في مصر، معلقًا: "فلوس البلد كلها كانت مع حسن مالك وخيرت الشاطر".
إخواني منشق يكشف حجم الأموال التي تتقاضها أسرة "مرسي" من قطر وتركيا
وكشف أن قطر وتركيا ترسلان لأسرة المعزول محمد مرسي 600 ألف جنيه كل 6 أشهر بنسبة 100 ألف جنيه كل شهر، متابعًا: " قطر ترسل لخيرت الشاطر 250 ألف جنيه شهريا، ورشاد بيومي 100 ألف جنيه، وأخرين مخصص لهم 70 ألف جنيه شهريا".
عاجل.. السيسي يتفقد مشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية جوية لمشروعات تنمية وتطوير ميناء الإسكندرية.
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