مدير حمام سباحة بنها: نستهدف 8 آلاف متدرب بمختلف الأعمار مايو المقبل

نه يتم تأهيل "إستار" لخوض بطولات السباحة على مستوى الجمهورية،مشيرا الى انه يوجد بنادى بنها الرياضى أول حمام تعليمى للأطفال،مزود بأحدث نظم فلترة وتعقيم المياة على مستوى المحافظة،للحفاظ على صحة الاطفال، وعدم إنتشار الامراض،ووجود عدد من غرف خلع الملابس على أحدث مستوى لإستيعاب الأعداد مؤكدا أن الحمام يستقبل 1950 متدربًا شهريا.



ويأتى ذلك برعاية الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور وليد الفرماوى، وكيل المديرية للرياضة، وأحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى، وسعيد البنهاوى مدير عام النادي.



أعلن هاني جودة، مدير حمام السباحة بنادي بنها الرياضي، بدء التدريب الصيفى،بداية شهر مايو المقبل ومن المقرر استيعاب 8 آلاف متدرب خلال موسم الصيف الجاري.وأكد في تصريحات صحفية، أنه تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة النادى على تكليف عدد 60 مدرب على أعلى مستوى لفترات تعليم السباحة،مشيرا الى أن بالحمام جميع الأعمار من سن 4 سنوات الى 12 سنة ومن 13 الى 20 ومن 21 فيما فوق،مضيفا أن بداية الحجز ابتداءا من اليوم ٣٠ إبريل الحالى،والتدريب الفعلى ١١ مايو المقبل.وأضاف أ