يحيى الفخراني يُحرج الإعلامي محمد الباز على الهواء (فيديو)







وقال الفخراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أفضل إن الناس تشوفني في أدواري مش لايف، مش عايز الناس تعرف أنا مين، ودا بيزعل إخواتي الأعزاء من الإعلاميين".



أحرج الفنان يحيى الفخراني، الإعلامي محمد الباز، برفضه الظهور في برنامج "90 دقيقة" على الهواء مباشرًة.