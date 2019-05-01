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يحيى الفخراني يُحرج الإعلامي محمد الباز على الهواء (فيديو)

الأربعاء 01/مايو/2019 - 12:50 ص
يحيى الفخراني يُحرج الإعلامي محمد الباز على الهواء (فيديو)
الفنان يحيى الفخراني
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كساب أحمد
 
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أحرج الفنان يحيى الفخراني، الإعلامي محمد الباز، برفضه الظهور في برنامج "90 دقيقة" على الهواء مباشرًة. 


وقال الفخراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أفضل إن الناس تشوفني في أدواري مش لايف، مش عايز الناس تعرف أنا مين، ودا بيزعل إخواتي الأعزاء من الإعلاميين".
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