حملة "100 مليون صحة": الكشف على 52.5 مليون مواطن حتى الآن

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قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الأمراض غير السارية لحملة "100 مليون صحة"، إن قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمد العمل بالمرحلة الثالثة للحملة، ونقاط المسح الفرعية بالمحافظات الأخرى حتى 5 مايو المقبل، جاء بسبب بدء شهر رمضان الكريم في 6 مايو.



وأوضحت "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة cbc، أن هذا الموعد تحديدًا تم اختياره نظرًا لبدء شهر رمضان في 6 مايو، كما أنه لا تزال هناك إجازات للمصريين وتجمعات خلال هذا الأسبوع، وكذلك الأسبوع المقبل، فضلا عن بدء موسم الصيف، لذلك يتمركزون أمام الكنائس والمساجد وفي المصايف، لكي يتم تأدية الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.



وأضافت، أنهم سيستمرون حتى 5 مايو المقبل، وبعد ذلك سيتمركزون في النقاط الثابتة حتى نهاية ديسمبر، في جميع المحافظات، كاشفة أنه تم إجراء المسح على نحو 52.5 مليون مواطن، منهم 49 مليونا و800 ألف فوق سن الـ 18 عامًا، هذا بالإضافة إلى حملة الكشف عن الأنيميا للأطفال والسمنة والتقزم من 6 لـ 12 سنة، والتي تمت لـ12.5 مليون طفل، لافتة إلى أن الحملة تعمل على شق التثقيفي والتوعوي.

