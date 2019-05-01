"الأوقاف": هناك شرطا وحيدا هذا العام للاعتكاف في المساجد (فيديو)







ولفت إلى أن الإعتكاف هذا العام سيكون في المسجد الجامع الذي به خدمات، أما الاعتكاف في الزوايا فهو أمر مرفوض، لأن من يقوم بذلك قد يكون لها أفكار معينة يريد بثها بين المصليين.

ولفت إلى أن الإعتكاف هذا العام سيكون في المسجد الجامع الذي به خدمات، أما الاعتكاف في الزوايا فهو أمر مرفوض، لأن من يقوم بذلك قد يكون لها أفكار معينة يريد بثها بين المصليين.

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن هناك أكثر من 3500مكانًا مخصصًا للاعتكاف في المساجد هذا العام، لافتَا إلى أن شروط الاعتكاف في السابق كانت شديدة بسبب الظروف الامنية، منها أن يكون المعتكف من أهل الحي، لكن الآن الوضع تغير وأصبح الاعتكاف مفتوح في أي مكان.وتابع "طايع"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك شرطًا واحدًا للاعتكاف في المساجد، وهي أن يكون للمسجد إمامًا يتبع لوزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.