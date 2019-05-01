فهيمة محمد عن تكريم الرئيس السيسي لها: "على قد ما تعبنا ربنا كافئنا"

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عقبت فهيمة محمد، نائب رئيس النقابة العامة للبترول سابقًا، على تكريم الرئيس السيسي لها خلال احتفالية عيد العمال، قائلة: "من جد وجد ومن زرع حصد، بذلت أقصى ما في وسعي للحصول على حقوق العمال"، معقبة: "على قد ما تعبنا ربنا كافئنا النهاردة".



وأضافت "محمد"، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنها كانت سعيدة جدًا لسعادة العمال بتكريمها، معلقة: "حسيت بالفرحة لما حسيت بفرحة الناس تكريمي".



وأكدت أن إعادة هيكلة الأجور التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، يؤكد شعوره بما يتحمله المواطن المصري.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال بالإسكندرية.



و كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، علي اسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

