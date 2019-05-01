"طب بنها" تنظم احتفالية "يوم الشعوب" للطلاب الوافدين (صور)

Advertisements

نظمت كلية طب بنها، بالتعاون مع النشاط الطلابي بالكلية، الثلاثاء،احتفالية "يوم الشعوب" بكلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب البشري ببنها،وتحت إشراف الدكتور محمد جودة وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو سالم مدير إدارة الوافدين بجامعة بنها.



من جهتهم، عبر الطلاب الوافدين من الدول المشاركة "العراق، سوريا، فلسطين، موريتانيا، السودان"، عن ثقافتهم من خلال عرض نماذج من الأكلات المشهورة لديهم مع عرض الفلكلور والتراث الشعبي، وكذلك المنتجات التي تتميز بها كل بلد.



ووجه القاضي، الشكر للقائمين على تنظيم هذا اليوم، كما رحب بالطلاب الوافيدين المشاركين مؤكدًا أن مصر ستبقى وطنهم الثاني، فهى دائمًا ما كانت الوطن الذي يحتضن كل الشعوب بحب وود.

