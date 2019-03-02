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كروس يرد على تصريحات مدرب ريال مدريد السابق الاستفزازية

السبت 02/مارس/2019 - 12:52 ص
كروس يرد على تصريحات مدرب ريال مدريد السابق الاستفزازية
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رد الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد على مواطنه شوستر المدير الفني السابق للفريق بعد الرسالة المستفزة في الساعات الماضية.

وكان شوستر مدرب ريال مدريد السابق قد وجه انتقادلات لاذعة لمواطنه الألماني توني كروس في الساعات الماضية بسبب ضعف مستواه.

ورد كروس على شوستر مساء اليوم، برسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر متسألاً من يتحدث عني، في إشارة ساخرة لمواطنه بأنه لا يعرفه.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية ، أن كروس لم يكن اللاعب الوحيد في ريال مدريد الذي حصل على انتقادات من المدرب شوستر بعدما انتقد الرباعي فاران وكارفاخال ةمودريتش على هبوط الأداء في الكلاسيكو.

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