ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسالة جديدة من شريف إكرامي بعد إصابته (صورة)

السبت 02/مارس/2019 - 12:43 ص
رسالة جديدة من شريف إكرامي بعد إصابته (صورة)
طباعة
Advertisements
علي نبوي
 
Advertisements
وجه شويف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر لكل من دعمه عقب تعرضه للإصابة بمزق في عضلة السمانة، والتي ستبعده عن فريقه لمدة تقترب من ٦ أسابيع.


وغرد إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"شكراً لكل واحد كتب كلمه طيبه أو دعي لي بظهر الغيب و متأكد أني بفضل الله ثم دعواتكم و مساندتكم سأعود أقوى إن شاء الله".


إكرامي يعلن فترة غيابه عن الأهلي

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، علي إصابته بـ"تمزق" في عضلة السمانة، تعرض له اليوم الخميس خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز، يوم الاثنين المقبل.

 

وكتب "إكرامي" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": الحمد لله علي قضاء الله و قدره.. الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة أغيب على أثرها من ٤ إلى ٦ أسابيع تُحددها استجابتي لطرق العلاج".

 

وأضاف: "إصابة في توقيت صعب، لكن لا يوجد خيرًا من قضاء الله وحكمته.. كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة القادمة، وأعود أقوى بإذن الله".

 

وكان إكرامي قد غادر مران الأهلي اليوم الخميس بعدما تعرض للإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الأوروجوياني مارتن لاسارتي، حيث خرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق ولم يستطيع استكمال المران.


المزيد عن: شريف إكرامي الاهلي الأهلي إصابة إكرامي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
19:00
-
ساسولو
لاتسيو
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
16:30
-
فرايبورج
شالكه 04
-
x
16:30
-
فورتونا دوسلدورف
نورنبيرغ
-
x
16:30
-
لايبزيج
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
19:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أفريقيا
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
-
x
18:00
-
الإسماعيلي - مصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
-
x
14:30
-
آرسنال
مانشستر يونايتد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
بورنموث
-
x
17:00
-
مانشستر سيتي
وولفرهامبتون
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
وست هام يونايتد
-
x
19:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
14:00
-
بلد الوليد
هويسكا
-
x
19:30
-
إشبيلية
ريال مدريد
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
كان
-
x
18:00
-
باريس سان جيرمان
أنجيه
-
x
21:00
-
موناكو
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
-
x
14:50
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
17:45
-
الحزم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
15:00
-
حرس الحدود
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الداخلية
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
مصر المقاصة