رسالة جديدة من شريف إكرامي بعد إصابته (صورة)
السبت 02/مارس/2019 - 12:43 ص
علي نبوي
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وجه شويف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر لكل من دعمه عقب تعرضه للإصابة بمزق في عضلة السمانة، والتي ستبعده عن فريقه لمدة تقترب من ٦ أسابيع.
وغرد إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"شكراً لكل واحد كتب كلمه طيبه أو دعي لي بظهر الغيب و متأكد أني بفضل الله ثم دعواتكم و مساندتكم سأعود أقوى إن شاء الله".
إكرامي يعلن فترة غيابه عن الأهلي
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، علي إصابته بـ"تمزق" في عضلة السمانة، تعرض له اليوم الخميس خلال مشاركته في تدريبات الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز، يوم الاثنين المقبل.
وكتب "إكرامي" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": الحمد لله علي قضاء الله و قدره.. الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة أغيب على أثرها من ٤ إلى ٦ أسابيع تُحددها استجابتي لطرق العلاج".
وأضاف: "إصابة في توقيت صعب، لكن لا يوجد خيرًا من قضاء الله وحكمته.. كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة القادمة، وأعود أقوى بإذن الله".
وكان إكرامي قد غادر مران الأهلي اليوم الخميس بعدما تعرض للإصابة خلال التقسيمة التي أجراها الأوروجوياني مارتن لاسارتي، حيث خرج بصحبة خالد محمود طبيب الفريق ولم يستطيع استكمال المران.
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