النجمة المغربية ميريام حسبي تطير إلى مصر الأربعاء المقبل للتعاقد على ألبومها الغنائي الأول

تستعد النجمة المغربية ميريام حسبي للسفر إلى القاهرة الأربعاء القادم للتعاقد مع شركة "زايد ميديا برودكشن" للمنتج ياسر زايد على عقد إنتاج فني شامل لمدة ٦ سنوات والإقامة الدائمة بمصر.





وصرحت حسبي، أنها اتفقت مع زايد على كامل أغاني ألبومها الأول والمتوقع صدوره في شهر إبريل المقبل، وأعربت عن سعادتها بسرعة أداء فريق العمل بالشركة الذي جهز الأغاني والميكساج و الآلات الموسيقية قبل وصولها.





وأكدت: "متحمسة جدًا لتواجدي بالقاهرة وتسجيل صوتي على الأغاني لأنها بالكامل شبه انتهت وجاهزة للماسترينج بعد وضع صوتي بأيام قليلة.





يذكر أن شركة زايد ميديا قد تعاقدت منذ أسبوعين مع المطربة التونسية الصاعدة رحمة بوعلي وأنتهت بالفعل من أغنيتين إلا أن الشركة لم تحدد موعد صدور ألبومها بعد لأسباب إدارية تتعلق بتصاريح العمل وإجراءات أخرى لتعود إلى القاهرة.





وفي مفاجأة أخرى لمح زايد لعمل جديد مع النجمة نجوان، سيصدر أيضا قريبًا جدًا ليكون من بين مطربات الشركة تمثيل مصري تونسي مغربي.