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جريشة حكما لمباراة النجوم والحدود.. ومعروف يدير الاتحاد والداخلية

السبت 02/مارس/2019 - 12:38 ص
جريشة حكما لمباراة النجوم والحدود.. ومعروف يدير الاتحاد والداخلية
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محمد الصو
 
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن أسماء حكام مباراتي الغد بين الاتحاد والداخلية، والنجوم مع حرس الحدود، بالدوري العام.


وأسندت اللجنة مواجهة النجوم والحدود إلى جهاد جريشة، بينما تم اختيار محمد معروف لإدارة لقاء الاتحاد والداخلية.


ويلتقي الاتحاد مع الداخلية والنجوم مع حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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