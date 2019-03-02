أوجسبورج يصعق دورتموند ويقدم هدية ثمينة للبايرن

أهدر بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط ثمينة، في صراعه على التتويج بلقب الدوري الألماني، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام مضيفه أوجسبورج (1/2)، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ24.





وتقدم أوجسبورج بهدفين، سجلهما دونج وون جي، في الدقيقتين 24 و68، قبل أن يحرز باكو ألكاسير هدف حفظ ماء الوجه لدورتموند، في الدقيقة 81.





وتوقف رصيد دورتموند عند 54 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما رفع أوجسبورج رصيده إلى 21 نقطة، في المركز الخامس عشر وبإمكان بايرن ميونخ، الوصيف، أن يعادل نقاط دورتموند، إذا تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ، غدا السبت.





يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية لدورتموند، في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 16 مباراة، والتعادل في ست مباريات.





ويعد هذا الفوز هو الخامس لأوجسبورج في الدوري، هذا الموسم، مقابل الخسارة في 13 مباراة، والتعادل في ست.



