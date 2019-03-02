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إنتر ميلان يتلقى خسارة قاسية من كالياري

السبت 02/مارس/2019 - 12:13 ص
إنتر ميلان يتلقى خسارة قاسية من كالياري
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تلقى فريق إنتر ميلان هزيمة قاسية من فريق كالياري، بنتيجة 1 ـ 2، في افتتاح مباريات المرحلة الـ 26 للدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثنائية فريق كالياري لوكا سيبيتيلي في الدقيقة 31 وليوناردو بافوليتي الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 43، بينما سجل هدف لإنتر لوتارو مارتينيز في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لكالياري، لكن نيكولا باريلا أضاعها، لينتهي اللقاء بفوز فريقه 2 ـ 1.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الإنتر عند النقطة 45 في المركز الثالث فيما رفع كالياري رصيده إلى 27 نقطة في المركز 14.

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