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حالة الطقس اليوم السبت 2/3/2019 في السعودية

السبت 02/مارس/2019 - 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 2/3/2019 في السعودية
حالة الطقس في السعودية
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الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت 2/3/2019 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 2/3/2019 على مدن السعودية:
حالة الطقس اليوم في السعودية:
أبها  11°
الباحة  8°
الخبر  14°
الدمام  14°
الرياض  12°
الطائف  10°
المبرز  14°
المدينة المنورة  15°
الهفوف  15°
بريدة  10°
جازان  27°
جدة  20°
خميس مشيط  16°
سبت العلايا  13°
عرعر  8°
محافظة الخرج  15°
مدينة حائل  7°
مكة  18°
منطقة تبوك  9°
نجران  20°
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