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مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/3/2019 في البحرين

السبت 02/مارس/2019 - 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/3/2019 في البحرين
مواقيت الصلاة في البحرين
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/3/2019 في البحرين، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
اختر مدينتك لمعرفة مواقيت الصلاة الخاصة بها.

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