تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/3/2019 في البحرين، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

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