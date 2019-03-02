مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/3/2019 في العراق
السبت 02/مارس/2019 - 12:00 ص
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم السبت 2/3/2019 في العراق، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
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