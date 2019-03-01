ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكالة انباء: طائرة الجزائر الرئاسية تعود من جنيف دون بوتفليقة

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:10 م
وكالة انباء: طائرة الجزائر الرئاسية تعود من جنيف دون بوتفليقة
عبد العزيز بوتفليقة
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
قال مصدر رسمي جزائري، إن طائرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر، دون وجوده على متنها.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "يورونيوز"، أن الرئيس الجزائري استدعى أمس مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، إلى جنيف للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد.

وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانًا الخميس الماضي، أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
0
x
15:00
0
القادسية
الهلال
2
x
17:35
1
الفيصلي
الأهلي
1
x
19:30
1
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
2
x
21:30
1
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
0
x
21:30
0
بوروسيا دورتموند