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"محام" يشن هجوما حادا على معتز مطر: متهم في قضية دعارة

السبت 02/مارس/2019 - 12:52 ص
محام يشن هجوما حادا على معتز مطر: متهم في قضية دعارة
المحامي طارق محمود
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أمنية فوزي
 
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شن المحامي طارق محمود، هجوما على الإخواني معتز مطر، لافتًا إلى أنه مُتهم في قضية دعارة، متسائلًا: "فماذا تنتظرون من رجل يجلس في التكييف ويدعو لإسقاط مصر".

وقال "محمود" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"،: "المصريين خرجوا عن بكرة أبيهم وردوا على الإرهابي معتز بهاشتاج محترم، المصريين يحبون رئيسهم لأنه وقف مع بلده ضد الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولي".

وأضاف: "لازم المصريين يخافوا على الرئيس لأنه لبى النداء وقبل المهمة الصعبة ووقف على رأس المؤسسة ويحكمنا، والآن يعيد وضع مصر على الخريطة الدولية".

ومن جانبه رد الإعلامي والبرلماني سعيد حساسين، على دعوة الإخواني معتز مطر للتظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر هاشتاج "لست وحدك".

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، إن الإعلامي الإخواني معتز مطر يريد تخريب مصر، متسائلا: "خراب البلد لصالح مين؟"، مضيفا:"امبارح أذاع لقطة لموتوسيكل بيزمر عشرات المرات، وقال ايه الشعب خرج والناس بتستجيب لدعوته".

ودعا سعيد حساسين المواطنين لعدم الاستماع لدعوات عناصر الجماعة الإرهابية.


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