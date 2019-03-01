أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 1 مارس.. قائمة الريال لموقعة برشلونة

شهد ريال مدريد اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعدادات الفريق لمواجهة برشلونة في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فلورنتينو بيريز يحدد مدرب ريال مدريد القادم

يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الحالي، من أجل قيادة الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن ريال مدريد على استعداد لدفع 40 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع بوتشيتينو كمدرب للفريق.

وينتهى عقد بوتشيتينو مع نادي توتنهام في صيف موسم 2023 القادم، ولكن المدرب يفكر حاليا في الرحيل عن الفريق اللندني، لتحقيق البطولات من نادي ريال مدريد.





- ماركا تفجرها.. راموس قد يغيب عن الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن شكوك كبيرة حول مشاركة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مباراة فريقه أمام برشلونة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة، مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وكان الفريق الملكي قد ودع كأس ملك إسبانيا، الأربعاء الماضي أمام الفريق الكتالوني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك شكوك كبيرة تحوم حول مشاركة القائد سيرجيو راموس في موقعة الكلاسيكو يوم غد السبت أمام برشلونة بالدوري.

واشتكي راموس في الساعات الأخيرة من بعض الآلام على مستوي الركبة اليمني نتيجة لاصطدامه بزميله كاسيميرو في لقاء الكلاسيكو الماضي بالكأس يوم الأربعاء.





- ريال مدريد يتلقى أخبار سارة قبل الكلاسيكو

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني أخبار سارة قبل مباراة برشلونة غدً السبت في كلاسيكو الليجا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

واختتم الفريق الملكي اليوم الجمعة استعداداه لمباراة البارسا والذي شهد غياب ماركوس يورينتي، في المقابل شارك الفرنسي رافائيل فاران بشكل طبيعي.

وتعافي فاران من الإصابة التي لحقت في الركبة خلال لقاء كلاسيكو الكأس الأربعاء الماضي.





- كارثة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

تلقي الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة سولاري صدمة قوية، قبل مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

وأكدت صحيفة الماركا الإسبانية، أن هناك شكوك حول مشاركة سيرجيو راموس مدافع الفريق وقائده في مباراة برشلونة المقرر لها غدًا السبت في الجولة 26 للدوري الاسباني.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن راموس اشتكي في الساعات الأخيرة من بعض الآلام على مستوي الركبة اليمني نتيجة لاصطدامه بزميله كاسيميرو في لقاء الكلاسيكو الماضي بالكأس يوم الأربعاء.

غياب "راموس" سيمثل ورطة كبيرة لـ" سولاري" على المستوي الدفاعي بعد تأكد غياب ناتشو لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء ليفانتي الماضي بالدوري.





- توني كروس يسخر من مدرب ريال مدريد

سخر الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من المدير الفني السابق للملكي، بيرند شوستر بعدما قال عليه "تراكتور".

وقام لاعب خط الوسط الألماني بالرَد عبر "تويتر" على انتقادات شوستر له في راديو "أوندا ثيرو" بعد مباراة ريال مدريد و برشلونة.

وقال شوستر: "هذا خط الوسط لا يمكنه حتى أن يفوز على جيرونا، كروس أصبح الأن تراكتور ديزل يجر الحرث".

من ثم قام كروس بالرد بسخرية "مَن ؟؟؟" ، تلميحاً بأنه لا يعرف من هو شوستر، كما قام أيضاً لاعب ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا بالرد على كروس، قائلاً: "لا داعي لقول اكثر من هذا".





- قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة.. عودة إيسكو واستبعاد 3 لاعبين

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة، مساء غدًا، السبت، على معلب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: كارفاخال، فابيخو، راموس، فاران، مارسيلو، ريجليون

خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، أسينسيو، كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكويز، فينسيوس جونيور، ماريانو دياز



